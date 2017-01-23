Запорожский нардеп стал одним из организаторов законопроекта о полной украинизации

19 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «Про державну мову«, в котором предлагается перевести всю документацию, СМИ, учебные учреждения и органы самоуправления на украинский язык.

Организаторами законопроекта стали 33 народных депутата, среди которых присутствует избранник из Запорожья Игорь Артюшенко.

Игорь Артюшенко написал на своей странице в социальной сети: «Документ не передбачає утиску прав громадян на вільне використання інших мов в побуті, натомість гарантуючи впровадження державної мови в такі публічні сфери життя суспільства, як діловодство, діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, реклама, культура, теле- та радіомовлення, ЗМІ тощо.»

20 января законопроект поступил на рассмотрение в профильный комитет Рады.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов власти и органов самоуправления. Также перевести на украинский язык дошкольные и школьные учреждения, а также ВУЗы. В первых же допускается использование языка нацменьшинств, а вот в высших учебных учреждениях такого уже не предусмотрено, но допускается изложение материала на одном из официальных языков ЕС.

Украинские электронные СМИ законопроект обязывает иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться по умолчанию. Что касается телеканалов, радиовещание и печатной прессы, то она также должна быть на украинском языке. Пресса может издаваться в двух версиях, но версия не на государственном языке не может превышать по тиражу версию на украинском языке. Если телепрограмма транслируется на другом языке, то ее должны синхронно переводить. Это же относится и к гостям в ток-шоу, которые разговаривают не на украинском.

Кроме того, в законопроекте прописано, что вся культурная деятельность тоже должна вестись на украинском языке: фильмы, постановки, мероприятия и так далее.

Следить за выполнением всех пунктов закона будет специальная «языковая инспекция».

Полный текст законопроекта можно прочитать по ссылке «Проект Закону 19.01.2017«.