Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)

В Запорожье областной совет огласил новый тендер на уборку помещения. Об этом сообщает системы электронных закупок Prozorro.
Читайте также: Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)
Как сообщается в документе, что сейчас Запорожский облсовет открыл торги, где указанно, что они готовы заплатить один миллион и восемь тысяч гривен (1 008 000 грн) за уборку всего помещения общей площадью 12043,6 кв.м. на протяжении года.
В уборку помещения входит ежедневная уборка:
Конечный срок, до которого можно подать тендерное предложение — 1-е февраля.
Пока еще желающих убирать облсовет за 2740 гривен нет.