Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)

В Запорожье областной совет огласил новый тендер на уборку помещения. Об этом сообщает системы электронных закупок Prozorro.

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Как сообщается в документе, что сейчас Запорожский облсовет открыл торги, где указанно, что они готовы заплатить один миллион и восемь тысяч гривен (1 008 000 грн) за уборку всего помещения общей площадью 12043,6 кв.м. на протяжении года.

В уборку помещения входит ежедневная уборка:

в кабинетах;

холлах первого этажа;

гардеробах;

лестницу;

и уборка большого зала с холлом два раза в месяц.

Конечный срок, до которого можно подать тендерное предложение — 1-е февраля.

Пока еще желающих убирать облсовет за 2740 гривен нет.