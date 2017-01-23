Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)

23.01.2017 | Filed under: Новости,Регион,Экономика,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье областной совет огласил новый тендер на уборку помещения. Об этом сообщает системы электронных закупок Prozorro.

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Как сообщается в документе, что сейчас Запорожский облсовет открыл торги, где указанно, что они готовы заплатить один миллион и восемь тысяч гривен (1 008 000 грн) за уборку всего помещения общей площадью 12043,6 кв.м. на протяжении года.

В уборку помещения входит ежедневная уборка:

  • в кабинетах;
  • холлах первого этажа;
  • гардеробах;
  • лестницу;
  • и уборка большого зала с холлом два раза в месяц.

 

Конечный срок, до которого можно подать тендерное предложение — 1-е февраля.

Пока еще желающих убирать облсовет за 2740 гривен нет.

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