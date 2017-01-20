Запорожский прокурор-наркоман изготавливал зелье для клиентов и прятал его в документах (ВИДЕО, ФОТО)

Уже бывшему сотруднику прокуратуры Запорожья грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

В отношении задержанного запорожца, занимавшего до сегодняшнего дня должность прокурора одной из местных прокуратур Запорожья, начато уголовное производство по двум статьям УК: изготовление наркотических средств с целью сбыта и склонение к потреблению наркотических средств.

Напомним, сотрудники СБУ и Генеральной прокуратурой задержали прокурора одной из местных прокуратур Запорожья, который наладил сбыт наркотиков. Но до этого за подозреваемым установили негласное, но санкционированное наблюдение, сбор и документирование фактов совершения преступлений.

Установлено, что горе-прокурор организовал наркопритон в собственной квартире. Он не только сам употреблял марихуану и метамфетамин, но и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых.

Во время обысков по месту жительства и служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ.