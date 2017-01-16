Запорожский прокурор Роман Мазурик взглянет в глаза своим мучителям

Руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик не присутствовал на суде во время ареста бандитов, совершивших разбойное нападение на него и его семью.

По понятным причинам Роман Мазурик отказался комментировать ход расследования разбойного нападения, произошедшего 12 ноября прошлого года, — тайна следствия.

«Могу только сказать, что как потерпевший не присутствовал во время судебного заседания при избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Комментировать ход расследования не имею права: во-первых, я не процессуальный прокурор в этом уголовном производстве, но главное, — тайна следствия», — сообщил корреспонденту VERGE Роман Мазурик.

Однако во время расследования будет проводиться и такой вид следственного действия, как очная ставка, во время которой прокурор взглянет в глаза своим мучителям.

Напомним, в ноябре несколько мужчин в масках, угрожая пистолетом, ворвались в жилище Романа Мазурика. Разбойники связали прокурора и, пригрозив расправой его супруге, отобрали большую сумму денег и охотничье ружье, после чего скрылись на автомобиле запорожца.

План-перехват не дал результат — бандиты исчезли.

По факту налета было начато уголовное производство сразу по трем статья УК: разбойное нападение, угон автомобиля и хищение огнестрельного оружия. На следующий день полицейские нашли джип прокурора во дворе одной из пятиэтажек Коммунарского района Запорожья.

Во время расследования запорожские сыщики вышли на след шайки — она была замечена на территории Днепропетровской области. Во время попытки совершения вооруженного нападения на жителя Днепра бандитов задержали на прошлой неделе. Кстати, при задержании налетчики оказали ожесточенное сопротивление с применением огнестрельного оружия. К счастью, никто из стражей правопорядка не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Запорожской облпрокуратуры, задержаны 4 подозреваемых, в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Чуть позже в Запорожье на еще одного члена группировки полицейские наделы наручники.

Как сообщил VERGE источник в силовом ведомстве, трое из арестованных подозреваемых уже имели судимости за корыстные преступления, в банде участвовали как жители Запорожья, так и жители других регионов страны. Сейчас оперативники и следователи проверяют членов шайки к совершению похожих преступлений в Запорожской и других областях страны. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий злодеев по статье 257 УК «Бандитизм». Впрочем, налетчикам светит и так немалый срок: по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.