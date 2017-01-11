Запорожский работник «УкрсоцБанка» готов променять миллион гривен на 8 лет тюрьмы

Именно таков срок лишения свободы предусматривает Уголовный кодекс за завладение имуществом в крупном размере.

Проверка выявила, что в течение двух лет начальница Черниговского отделения «УкрсоцБанка» похищала деньги клиентов. Сумма оказалась немаленькая — свыше миллиона гривен.

Проворовавшуюся даму выгнали с работы, а полиция вменила ей в вину ч.4 статьи 191 УК «Завладение имуществом в крупном размере путем злоупотребления служебным положением».

Меру пресечения в виде содержания под стражей к запорожанке применять не стали. Посему ожидать суровый приговор женщина не стала и исчезла.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, подозреваемая скрывается от следствия, поэтому объявлена в розыск. По ходатайству процессуального прокурора суд разрешил задержать беглянку, чтобы появилась возможность избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей.