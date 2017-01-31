Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подала в суд исковое заявление на ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», — сообщает пресс-служба САП.

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Цель иска — вернуть ЗТМК в государственную собственность, расторгнув договор с нынешним собственником. Однако Хозяйственный суд Киева, куда в декабре 2016 года обратились истцы, дважды отказал — по мнению сотрудников специализированной прокуратуры, незаконно и с нарушением процедуры. На днях в суд направлен еще один иск с теми же требованиями.

Напомним, что в прошлом году вопросом ЗТМК занималось НАБУ. В процессе расследования сотрудники агентства выяснили, что руководство титано-магниевого комбината якобы растратило имущество завода на сумму 492 миллиона гривен.

Напомним, что ЗТМК является собственностью украинского олигарха Дмитрия Фирташа, поскольку входит в Group DF, которым владеет украинский миллиардер.