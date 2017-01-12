Запорожский центр молодежи собирается возродить колоритную украинскую традицию

КУ «Запорожский областной центр молодежи» собирается возродить колоритную украинскую традицию «Дівич-вечір».

«Дівич-вечір» — это не только вечер, когда молодая девушка перед свадьбой приглашает своих подруг на посиделки. Издавно в Украине девушки собирались вместе и для того, чтобы гадать, шить, вышивать и просто поговорить. Поэтому 18 января в «Запорожском областном центре молодежи» пройдет образовательно-развлекательный «Дівич-вечір» в лучших украинских традициях.

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В рамках мероприятия «Девичник vechir» состоятся:

— Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский Ангел» от мастера Ольги Корниенко;

— Встречи с астрологом Еленой Беляевой и нумерологом Светланой Кушнир,

— Интересный экскурс про святки,

— Угощение кутьей, гадания,

— Колоритная фотозона и многое другое.

Участие бесплатное. Мероприятие пройдет по адресу ул. Патриотическая, 49 в ауд. 21. Начало в 18:00.