Запорожский центр молодежи собирается возродить колоритную украинскую традицию

КУ «Запорожский областной центр молодежи» собирается возродить колоритную украинскую традицию «Дівич-вечір».
«Дівич-вечір» — это не только вечер, когда молодая девушка перед свадьбой приглашает своих подруг на посиделки. Издавно в Украине девушки собирались вместе и для того, чтобы гадать, шить, вышивать и просто поговорить. Поэтому 18 января в «Запорожском областном центре молодежи» пройдет образовательно-развлекательный «Дівич-вечір» в лучших украинских традициях.
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В рамках мероприятия «Девичник vechir» состоятся:
— Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский Ангел» от мастера Ольги Корниенко;
— Встречи с астрологом Еленой Беляевой и нумерологом Светланой Кушнир,
— Интересный экскурс про святки,
— Угощение кутьей, гадания,
— Колоритная фотозона и многое другое.
Участие бесплатное. Мероприятие пройдет по адресу ул. Патриотическая, 49 в ауд. 21. Начало в 18:00.