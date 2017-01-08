Запорожский экс-губернатор Червоненко Богом клянется, что был трезвым

Экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко прокомментировал ситуацию с якобы ссорой на автозаправке, о которой заявил блогер Константин Батозский. Евгений Червоненко заверил, что не был пьяным во время инцидента, так как уже 4 дня не принимает алкоголь.

Об этом говорится в комментарии Червоненко под записью Батозского.



«Чистая вонючая ложь! Стою в пробке. Мне уже позвонили! Сейчас найду полицейского засвидетельствовать что четыре дня не принимал алкоголь вообще — жру таблетки! Я говорил по телефону, и Совет директоров, и чьи ордена обсуждали не касаются какого-то придурка в поисках приключений!» — написал экс-нардеп.

«Да я ему сказал, что он планктон, когда он стал лезть в мой разговор с водителем и что-то плести за Facebook. Мне не до него! Карточка топливная — ее отдают оператору, а потом ждут очереди, что и делал мой помощник. Что я оправдываюсь, потому что кругом ненависть к успешным или свободным?!!! Где логика?!» — добавил Червоненко.

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Он еще раз подчеркнул, что был трезвым, и это могут подтвердить много людей.

«Судите по делам! И Богом клянусь-трезвый и еду быстрей всех-умею по сугробам! Меня видело море людей! Помогал выталкивать машину. На АЗС все улыбались и не на одной и относятся ко мне люди позитивно. А тут моральный провокатор и импотент! Люди займитесь делом!» — написал Евгений Червоненко.