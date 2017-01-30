Запорожскому фальшивомонетчику грозит 7 лет тюрьмы, а раньше бы расстреляли (ФОТО)

В Запорожье задержали мошенников, которые сдавали чужое жилье. Во время обыска у одного из подозреваемых обнаружили фальшивые купюры и оборудование.



По информации пресс-центра СБУ в Запорожской области, злодеи в Интернете сдавали в аренду жилье по всей Украине. Предпочтение они отдавали элитным коттеджам и квартирам, расположенным в Карпатах и ​​Киеве.

В действительности, выставленное в объявлениях жилье никогда не принадлежало аферистам. Получив от заказчика предоплату, они исчезали.

Правоохранители задержали троих членов преступной группы. Изъято компьютерное оборудование, идентифицированы телефонные аппараты и SIM-карты, задействованные в мошеннических схемах.

Во время обыска у одного из аферистов изъяли фальшивые купюры номиналом в 500 гривен, оборудование для их изготовления, поддельные удостоверения сотрудников силовых структур, а также 3 боевых пистолета.

Продолжается уголовное производство по статьям УК: мошенничество, изготовление поддельных денег и хранение оружия.

Кстати, санкция для фальшивомонетчика — 7 лет лишения свободы. В советское же время фальшивомонетчикам грозило суровое наказание — вплоть до расстрела.