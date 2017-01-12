Запорожцев приглашают полюбоваться ландшафтами и природой страны вечного лета

В Запорожье на выходных с 14 по 15 января в галерее Barannik пройдет выставка фотопроекта Надин Безменовои из Мексики «Отдаленные Души. Остров Козумель, Мексика».

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Как рассказывает сама фотохудожница: «Начало моего фотопутешествия было связан с тяжелой частью моей жизни. Я поняла, что находясь за камерой, я получаю спокойствие, терпение и больше понимания. Мне нравится снимать ландшафты и природу в естественном освещениии».

Открытие выставки состоится в субботу, 14 января, в 18:00 в галерее Barannik по адресу проспект Соборний, 193.

Более подробно о выставке можно узнать здесь.