Запорожцы выступают против самоубийств ветеранов АТО (ВИДЕО)

Жители Запорожья принимают участие во всемирном интернет-флешмобе — #22pushupchallange.

Как написал на своей страничке в ФБ известный запорожский блогер Андрей Рыбальченко, интернет-флешмоб направлен против самоубийств ветеранов военных конфликтов.

«Присоединяюсь к движению #22pushupchallange. Идея движения: привлечь внимание к проблемк суицидов и последствий посттравматического стресса у ветеранов. 22- потому, что в мире ежедневно в среднем 22 ветерана совершают самоубийство… Что нужно делать: ежедневно отжимаешься 22 раза 22 дня подряд, а видеозапись отжиманий выкладываешь ежедневно. Также каждый день передаешь эстафету кому-то из друзей», — написал

Андрей Рыбальченко.