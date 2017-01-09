Запорожцы на сайте электронных петиций просят улучшить ситуацию с общественным транспортом

В Запорожье на прошлой неделе был создан сайт электронных петиций, который пока что работает в тестовом режиме. Однако на сайте уже есть несколько предложений по улучшению города, а особенно транспортной ситуации.

Так, первая петиция, которая была подана 4 января, гласит, что в Осипенковском микрорайоне существует проблема с транспортом, особенно в утреннее время. «В частности, на ост. Рустави утром собирается около 30-40 чел., ожидающих транспорта. Большинство маршруток проезжает просто мимо остановки, так как загружаются «под завязку» еще на конечной,» — пишет автор.

Жительница Запорожья просит обеспечить дополнительными маршрутами общественно транспорта, которые будут следовать с Осипенковского микрорайона в сторону проспекта Соборного и обратно в такие часы: с 07-00 до 09-00 и с 17-00 до 20-00.

Читайте также: Запорожские велосипедисты создали петицию о развитие велоинфраструктуры в городе

Вторая петиция, которая была опубликована также 4 января, сообщает, что существует проблема с транспортом в Заводском районе. В частности автор петиции указывает, что в городе нет маршрута общественно транспорта с Заводского района, который следовал бы через проспект Соборный. Из-за отсутствия такого маршрута идет большая нагрузка на другой общественный транспорт и люди просто не могут добраться, к примеру, до работы без пересадок. Поэтому житель Заводского района просит создать новый маршрут, который будет идти через проспект Соборный.

Еще в одной петиции, опубликованной 6 января, жительница города просит:»Разработать транспортные связи Хортицкого района с Шевченковским и Южным районами». Автор отмечает, что это сэкономит людям время и нервы.