Запорожцы предлагают назвать улицу в честь музыкальной группы, поющей о насилии

На сайте электронных петиций появилось прошение от инициативной группы о переименовании улицы Каменогорской в Каннибалкорпскую.

«Новое название «Каннибалкорпская улица» имеет много преимуществ, а именно:

1) Созвучное название, жители города быстро запомнят новое имя улице.

2) Минимальные расходы на переименование, ведь нужно лишь перекрасить таблички на домах и переставить в них некоторые буквы местами.

3) Cannibal Corpse — американский музыкальный коллектив, один из основателей стиля грубый дет-метал. Создан в 1988 году в городе Буффало, Нью-Йорк. Объясняю: город Буффало также является центром тяжелой металлургии. Точно так Запорожье.

4) Новое название «Каннибалкорпская» привлечет внимание туристов к новой улицы и в город Запорожье в целом.

5) Новое название улицы станет мощным толчком в культурной жизни города, развития музыки и искусства, привлечет внимание на Европейском и мировом уровнях в наш город», — говорится в тексте петиции.

За сутки петиция уже набрала 103 голоса. Посмотреть полный текст прошения можно по ссылке.