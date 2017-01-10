Запорожцы смогут бесплатно получить юридическую консультацию

Управление юстиции в Запорожской области на своем Youtube-канале опубликовало первый видеоблог в рамках серии видео, которые призваны повысить уровень правовой культуры населения и информировать запорожцев о новациях в законодательстве.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, из видеоблога можно узнать графики приема, адреса и номера телефонов общественных приемных, которые работают при областном управлении юстиции.

Видео также информирует о возможности граждан получить правовую консультацию как путем обращения в общественные приемные в соответствии с графиком приема, так и путем консультации в режиме онлайн в любое время.

Главное управление юстиции в Запорожской области расположено по адресу: пр. Соборный, 164. Приемная: (061) 239-01-55. Официальный веб-сайт: http://justzp.gov.ua