Запорожье не готово к нововведению в транспорте города

Во время круглого стола в Агенции региональных инициатив первый заместитель городского головы Сергей Мешок заявил о том, что к внедрению е-билетов в транспорте Запорожье пока не готово.

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Напомним, законопроект о внедрении е-билетов в общественном транспорте был принят Верховной Радой в начале 2017 года. Запорожские представители власти считают, что к процессу внедрения электронной оплаты проезда, необходимо подойти вдумчиво, поэтому данная система может появиться в общественном транспорте Запорожья, по прогнозам, лишь через несколько лет. В первую очередь нужно оборудовать транспортные средства GPS-системами, а остановочные комплексы — электронными табло.

«Запустить электронную систему оплаты проезда — не проблема, вопрос в том, кто ею будет пользоваться», — отметил Сергей Мешок.

По его мнению, для того, чтобы приобрести электронный билет, человеку необходимо четко знать маршрут и время. Также, чиновники отмечают, что и просчитать необходимое количество валидаторов — устройств для проверки документов на электронных носителях — на данный момент сложно, поскольку летом 2017 года будут проведены 40 конкурсов на пассажироперевозки, так что неизвестно, сколько транспортных средств после подписания договоров будут обслуживать городские маршруты.