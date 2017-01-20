Запорожье побило печальный рекорд: на тысячу жителей — свыше 27 преступлений

Запорожская область заняла первое место в Украине по уровню преступности: на 10 тысяч населения — 273 преступлений.

Как сообщил во время сегодняшнего брифинга прокурор Запорожской области Валерий Романов, Запорожский регион

опередил по этому показателю даже Киев, который последние годы удерживал печальную пальму первенства по уровню преступности.

«Одной из главных проблем является обеспечение правопорядка в регионе, — заявил Валерий Романов. — Наша область занимает первое место в государстве по уровню преступности. В прошлом году зарегистрировано почти 43 тысячи уголовных правонарушений. Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 273 правонарушения».