Запорожье посетит писатель Юрий Андрухович и сыграет спектакль

В запорожском ДК «Орбита» с постановкой «Альберт або найвища форма страти» выступит 26 января известный украинский писатель Юрий Андрухович.

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Спектакль будет сочетать в себе текст, исполняемый самим автором, с иллюстрациями, и не только графическими, но и музыкальными. Помогут ему в этом музыканты Ульяна Горбачевская и Марк Токар.

«Идея сочетать именно этот текст именно с этими исполнителями и именно такой визуализацией — это что-то большее и значительней, чем режиссура, — поведал Юрий Андрухович. — Это создание особенного художественного синтеза, проявление тайных возможностей текста, о которых не догадывался даже я, его автор».

Мероприятие организует Центр искусств «Арт-Пространство» при поддержке Запорожской книжной толоки.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города.