Зачем к нам наведался вице-президент США Джо Байден? — Романовичев

В городе Вашингтоне вовсю идет подготовка к инаугурации президента Трампа. В свою очередь, сам виновник торжества в интервью газетам Times и Bild заявил следующее: «Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией, — сказал Трамп. — Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено… Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше», — добавил он». («Лента.ру», 16.01.2017 г.).

Понятно, что в России таким высказываниям не очень-то и обрадовались, ибо санкции ввели из-за Крыма, а ценой их отмены может оказаться ядерная мощь России, т.е. ее сворачивание. Иными словами, Путин САМ попал в капкан, и теперь ему предложат отрубить руку или ногу, и тогда, может быть, и помогут. В этом суть «сделки» от Трампа.

Тем временем, в Киев прилетел вице-президент США Джо Байден. За четыре дня до окончания и своих полномочий, и полномочий администрации Барака Обамы! Заметим, что при живом президенте США, вице-президент — это такой офицер для поручений исключительной важности. Ибо еще есть госсекретарь, министры правительства, заместители и помощники госсекретаря, специальные посланники, спецпредставители и просто послы в стране пребывания. Т.е. прорва народу, призванного встретиться, к примеру, с президентом Порошенко и по-отечески похлопать его по плечу. Но Барак Обама провожает 74-летнего и не совсем здорового по виду дедушку в Киев типа что-нибудь сказать о реформах и верности Минским договоренностям.

Что-то сомнительно все это… Давайте разберем варианты. Трамп сливает Украину Путину и Байден, как порядочный, приехал похлопать по плечу и Гройсмана, и Порошенко со слоганом премьера России Медведева: «Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения!»

Вариант второй. Как ведущий функционер демократической партии (которая минимум на четыре года отодвинута от внешней политики США), Байден приехал сказать «спасибо» Порошенко за поддержку Клинтон «черной бухгалтерией» Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательной кампании Пол Манафорт.

Оба варианта не выдерживают критики. В политике, а в международной — тем более, спасибо никто не говорит. Особенно лидерам страны, которая, мягко говоря, висит на волоске, да и сами лидеры особого авторитета в глазах американцев не заслужили.

Поэтому пробуем предложить более удобоваримую версию. Байден сидел при Обаме на украинском направлении. Это он прилетал в Киев, когда Турчинов беззастенчиво сдавал Путину следом за Крымом и Донбасс тоже. Байден слегка остановил процесс. Он же определился, кто будет президентом Украины, и это была не Юлия Тимошенко. В 2015 году Байден остановил энергетическую блокаду Крыма крымскими же татарами. Видимо, таким был один из пунктов договоренности Обамы и Путина по сирийскому сотрудничеству.

Зачем дедушка Джо приехал сейчас? В том же 2015 году он не доделал одну важную работу. Начиная со средины мая 15-го г-н Порошенко оказался вообще не выездным на Запад. В самом конце мая он вынуждено назначает Михеила Саакашвили губернатором Одесской области. Последний тут же начинает мощную пиар-кампанию по свей раскрутке во всей Украине. Казалось бы, все ясно — месяц-другой, и кто-то из тандема Порошенко-Яценюк уходит, и Саакашвили на гребне славы становится премьером. Если уходит Порошенко, то Яценюк автоматически становится и.о. Президента и освобождает табуретку, если уходит Яценюк, то опять же на освободившуюся вакансию заходит Саакашвили.

Но Порошенко уперся — компромат и давление его не убедили, и, стало быть, уходить должен был Яценюк. Тот дважды за месяц смотался в США, Канаду и Великобританию, и пообещал полцарства за «посидеть» на премьерской табуретке хоть еще чуть-чуть. Саакашвили тем временем кис в Одессе и удушался местной и киевской мафией так же, как и его люди в Одессе и в столице.

«Панамский» компромат и прочие скандалы вокруг Порошенко никакого воздействия не возымели. Созданная Ложкиным империя стеце-кремлеботов мастерски перевела стрелки на несколько удачных направлений. Будете бузить — Путин нападет. Да, Порошенко — не подарок, но он уйдет и развалится страна и т.д..

В конце концов Саакашвили громко хлопнул дверьми. И теперь он, как и Надежда Савченко, — среди лидеров обляпывания не только стеце-кремлеботской ордой, но и г-ном Порошенко лично.

И вот в Киев наведался Байден. Который, конечно же, передал дела своему преемнику Майку Пенсу. И уже тот, по всему, выступил с просьбой: «А не мог бы немолодой и не совсем здоровый Байден последний раз слетать в Киев в качестве офицера по делам особой важности и довести до ведома г-на Порошенко некую инфу?» Что если не друг, то хороший знакомый президента Трампа по фамилии Саакашвили засиделся в девках. И что г-на Порошенко уже никто не спрашивает, уходить ему или нет? Могут послушать лишь некоторые условия ухода. И о проблемах в парламенте при выборах нового премьера по фамилии Саакашвили.

Поэтому первая встреча Байдена — с будущим и.о. Президента Гройсманом, поэтому ожидаемого награждения Байдена украинским орденом «за дружбу» не случилось. Для «закрепления же навыка» давайте послушаем прямую речь Джо Байдена: «Руководство страны должно поставить потребности Украины выше узких личных интересов. Нужно поставить общее благо выше местечковых интересов и мелочных достижений. Это касается всех, от президента и членов правительства, депутатов Верховной рады, судей, до представителей СМИ, гражданского общества, рядовых граждан», — сказал вице-президент США».

Попробуем перевести сказанное. Если г-н Порошенко не понимал доброе слово президента Обамы, то доброе слово и еще кое-что президента Трампа ему понять придется. В противном случае он еще позавидует судьбе Януковича и ряду отставленных Америкой вождей по всему миру..

Доведение вот именно этого меседжа г-ну Порошенко и вынудило дедушку Джо покинуть уютный кабинет в Вашингтоне и лететь через Атлантику в Киев. Впрочем, на сей счет могут быть и другие мнения…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ