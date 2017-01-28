Знают ли запорожцы что-либо о новой медицинской реформе (СОЦОПРОС)

Слышали ли что-то? Если да, то что? И готовы (согласны) ли вы отдавать свои данные в электронном виде?

Наталия, 34 года:

— Нет, я ничего не знаю про эту реформу, слышала немного, но особо не интересовалась. Насчет введения данных в электронном виде я согласна, потому что то карточку теряешь, то бумажки, справки, думаю, когда все сохранено в электронном виде, будет намного легче.

Ольга, 27 лет:

— Да, я слышала, что «скорые» будут приезжать быстрее и на каждого гражданина выделят примерно 200 гривен. Я считаю, это хорошо, что «скорая» наконец­то начнет быстрее прибывать к потерпевшим. Насчет электронного ввода данных я не против, будет легче, не нужно будет таскаться с кучей бумаг, карточками и прочими вещами. Один минус, если случится сбой в технике, то вся информация либо потеряется, либо поменяется, надеюсь, об этом позаботятся, и таких историй не случится.

Андрей, 32 года:

— Я не слышал о медицинской реформе и не согласен на введение данных в компьютер, потому что вдруг случатся помехи в технике и все данные пропадут, что в такой ситуации делать? Так что я против!

Василиса, 36 лет:

— Я знаю о такой реформе совсем немного, слышала от людей. Наконец­то «скорая» будет приезжать быстрее и спасать больше людей, потому что по своему опыту знаю, когда «скорая» ехала 30 минут и больше. Насчет сбережения данных в электронном виде я не знаю, мне лично все равно.

Иван, 24 года:

— Я ни разу не слышал о такой реформе. Нам всегда что­то обещают, но ничего не происходит, так что я даже не обращаю внимание на новые задумки, законы и прочее. К электронным данным я равнодушен.

Екатерина, 37 лет:

— Я слышала только о том, что выделят деньги на каждого человека, мне кажется, что все эти выделенные деньги — миф, я уверена, что сумма небольшая и этих денег не хватит.

Мария, 28 лет:

— Если честно, я не воспринимаю все эти реформы всерьез, потому что всегда у нас в стране что­то обещают менять, но ничего не меняют либо меняют то, что совсем не нужно. Лучше бы они сделали медицину полностью бесплатной, потому что поход к врачу будет стоить денег. Сейчас люди боятся заболеть не потому, что нужно лечиться и дома лежать, а потому что ползарплаты уйдет на прием врача и лекарства. Про электронные данные я слышала и совсем не против — будет все быстрее и удобнее.

Алексей, 43 года:

— Нет, я не слышал ничего об этом. Сохранение данных в электронном виде — неплохая идея, но еще не факт, что его введут.

Валерия МАКАРОВА