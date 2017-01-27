Из жизни контрабанды и борьбы с нею — Романовичев

На Донбассе, а если конкретно, то в районе узловой станции Попасная в Луганской области — третий день продолжается железнодорожная блокада. «Спікер прокуратури Луганської області Ганна Зикова розповіла, що на 41-му км перегону перебуває близько 55 людей у камуфляжі, серед яких народні депутати Семенченко, Тарас Пастух і Володимир Парасюк.

Вони розмістили на залізничній колії три дерев’яні «їжаки» і заблокували вантажі, які переміщалися на не підконтрольну українській владі територію Луганської області.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що протестувальники заблокували в Луганській області призначені для транспортування вугілля порожні вагони, ця акція загрожує енергетичній безпеці всієї країни… Глава СБУ України Василь Грицак негативно розцінює дії народних депутатів, які заблокували частину залізниці в Луганській області, та закликає їх діяти законними методами”. (УП, 26.01.2017 г.).

Прежде чем дать свой комментарий по событию, небольшой «размышлизм» из области истории, экономики и политики. В частности, нам уже неоднократно приходилось писать о том, что война на Донбассе ведется деньгами украинского бюджета. Меньшей частью деньги приходят тем, кто на нашей стороне фронта, большей — тем, что на той. Если кто-то возмутится нашим «злопыхательством», объясним простую вещь: война — это, во-первых, деньги, во-вторых, деньги, и, в-третьих, деньги. И война становится невозможной, когда в тылу жить невмоготу.

Говорят, что в самом страшном для СССР 1942 году, когда все висело на волоске и лишь целая серия ошибок Гитлера привела к Сталинграду и коренному перелому в войне, фронт забирал 56% бюджета. Уже в 1943-1945 годах на мирные цели денег выделялось значительно больше, ибо страна бы рухнула — несмотря на патриотический подъем, неприхотливость населения и свирепствование СМЕРШ, НКГБ и НКВД.

Что мы имеем сегодня? Заканчивается третий год войны, а газ, свет, вода на оккупированные территории как шли, так и идут. БЕСПЛАТНО… Как тут не вспомнить шутку братьев Капрановых: на Донбасс все поставляют «на шару» потому, что там украинцы. Значит (если с нас дерут три шкуры!), получается, что это мы не украинцы?

Кроме того, примерно 1,1 млн. пенсионеров (сейчас — после проверок СБУ вроде меньше) из 1,4 млн. наличествующих на оккупированных территориях, получают украинскую пенсию. В том числе и труженики «министерств» т.н. «ДНР-ЛНР» Кроме того, если кто помнит, в прошлом году из оккупированных территорий вывезено 9 млн. тонн угля. И тут же сообщение «Интерфакс-Украина»: «Террористы из организации «ЛНР» получают в качестве «налогов» около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес государственной энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго», говорится в выводах СБУ». (3.01.2017 г.).

Тут только одно уточнение — не террористы, а возлюбленные экономические партнеры. И на закуску еще одно сообщение: «На линии разграничения на Донбассе в пункте пропуска в Новотроицком Волновахского района Донецкой области вечером 20 января пограничная служба при осмотре 15 авто колонны гуманитарного штаба «Поможем» Фонда Рината Ахметова обнаружила запрещенные для перевозки предметы… По неподтвержденной информации, в ходе осмотра было обнаружено хранилище с переносными и стационарными радиостанциями Verteks производства Швейцарии». (Inforesist, 22.01.2017 г.).

Речь идет о 300 ультразащищенных (с шифрованием переговоров) раций, которых у украинских бойцов днем с огнем не сыщешь…

В конце концов, у ветеранов-добровольцев плюс хотя бы у трех народных депутатов лопнуло терпение и они взялись блокировать железную дорогу. Заметим, что задержание лишь одного эшелона с контрабандой в Лисичаснске летом 2015-го закончилось для бойцов «Торнадо» печально. Их обвинили во всем, в чем можно, и уже второй год издеваются в Лукьяновском СИЗО города Киева.

И вот новый этап борьбы с «контрабасом» на самом высочайшем уровне. Почему мы так считаем? Да вот выдержки из отчетов народного депутата Семенченко: «В темное время суток было слышно несколько автоматных очередей в лесопосадке… Генералы и начальство “наверху» матерятся и топают ногами. В 10:00 сюда съезжается все начальство Луганской области”, — прокомментировал ситуацию Семенченко. По его предположению, чиновники потребуют от ветеранов АТО передать грузовые перевозки под «эффективный контроль» РФ». («Диалог.UA», 26.01.2017 г.).

Сразу скажем, если приехала толпа генералов материться в непосредственной близости от линии фронта, то их однозначно «на пинках» погнали с самого киевского верха. Ибо не только рушатся все контрабандные схемы, но так и война может скоро закончиться! Ведь откуда у Путина нынче деньги для своих холуев на Донбассе, если Трамп ему «по-русски» сказал: «Подпиши новый договор о сокращении ядерных вооружений (т.е. капитуляцию), а потом я подумаю насчет снятия санкций, которые добивают Россию».

Кстати, киевские друзья Путина придумали новую формулу, которую отметил и Семен Семенченко: «Территория, эффективно контролируемая Россией». Т.е. теперь это не оккупация, а «эффективно контролируемая территория»! Которая, если затронутую нами блокаду удастся прорвать, а главное дискредитировать, может продолжаться до последнего украинца. Ибо фактически РОССИЙСКИЙ, по сути «Укроборонпром» не только расставляет директорами «эффективных менеджеров» из Херсона возрастом, говорят, 28 лет, но и отпустил работяг в неоплачиваемый отпуск на целой группе заводов:

И это все, что нужно знать о военных закупках, премьере Гройсмане, его Минфине, Минобороны, а также о матерящихся генералах. У которых с окладами, доплатами и статусом участника БД все нормально. Это у нас все ненормально, если для того, чтобы остановить войну, нужно блокировать железнодорожные поставки врагу критически важных для него товаров. Ибо на уровне Президента и правительства вопрос этот нерешаем. Похоже, что этого не то что Путин, а сам Медведчук им не велел?!

Леонид Романовичев