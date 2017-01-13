Из Запорожской области 150 резервистов призовут на воинский сбор

В Запорожской области к учебным сборам военнообязанных оперативного резерва первой очереди привлечены почти 150 резервистов. Об этом сообщает Запорожский облвоенкомат.

Читайте также: В зоне АТО в результате обстрелов пострадало трое украинских военных

Учебные сборы резервистов продлятся 30 дней и проходить в два этапа с 17 января по 15 февраля. По окончанию сборов всем призывникам выплатят денежную выплату за 30 дней подготовки от 5000 до 7000 гривен. Сумма выплаты будет зависеть от воинского звания и с учетом суточных, за каждый день пребывания на учебных сборах.

Также всем резервистам компенсируется среднемесячная зарплата по месту работы за время пребывания в военных частях на сборах. Кстати, в зону АТО резервистов направлять не будут.