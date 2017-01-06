Из Запорожья на защиту Родины отправилось три тысячи воинов-контрактников

Почти три тысячи жителей Запорожской области было принято на воинскую службу по контракту в 2016 году.

По информации Запорожского областного военного комиссариата, все кандидаты контрактной службы прошли медосмотр и по состоянию здоровья были признаны годными к нелегкой службе.

Кроме того, каждый из кандидатов прошел профессионально-психологический отбор по военным и морально-психологическими качествами. После заключения контракта военнослужащие прошли обучение в учебных центрах Вооруженных Сил Украины и пополнили ряды воинских частей.

Кроме того, в рамках призывной кампании 2016 года учебные центры и воинские части ВСУ, Нацгвардии Украины и спецслужбы транспорта пополнили 1380 призывников срочной службы. Так, в ряды Вооруженных Сил призван 391 боец, Нацгвардию — 560 призывников, в Государственную пограничную службу — 270 солдат и спецслужбу транспорта — 59 запорожцев.