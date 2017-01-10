Из-за плохого качества молока запорожцы страдают диареей

Заболеваемость острыми кишечными расстройствами составила за первую неделю 2017 года немалую цифру: 9 страдальцев на 100 тысяч населения Запорожской области.

По информации пресс-службы Санэпидемслужбы региона, только официально в больницы Запорожской области с подозрением на oтравления обратился 151 человек за неделю (многие лечатся дома не обращаясь к медикам).

Подавляющее большинство больных отравились продуктами питания (95,7%): молочными изделиями — 28,4%, мясной продукцией 17,9%, продуктами из рыбы – 12,7%.

Как показали исследования, некачественные продукты питания приобретались как на узаконенных рынках (26,9%), так и на стихийных рынках (10,5%).

В 62,7% случая отравления связанны с употреблением продуктoв, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.