Из Киева в Запорожье пустят дополнительный поезд Интерсити+ (РАСПИСАНИЕ)

В Запорожье, в феврале назначили дополнительный поезд Интерсити+ № 736/735 Киев — Запорожье — Киев. Об этом сообщает пресс-служба «Приднепровской железной дороги» ПАО «Укрзалізниця».

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Так, поезд № 736/735 будет курсировать 6 дней в неделю, кроме вторников. Уже с 4 февраля и по 4 марта Интерсити+ № 736/735 будет ездить 4, 11, 18, 25 февраля и 4 марта, по субботам. Выходит, что на протяжении февраля Интерсити+ будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

Расписания поезда будет таким:

со станции «Киев — Пассажирский» поезд будет отправляться в 14:49 и прибывать в Запорожье в 21:57. Остановки поезда будут на станциях:

им. Т. Шевченко (16:55-16:56),

Знаменка (17:56-17:57),

Александрия (18:26-18:27),

Пятихатки (19:12-19:13),

Днепродзержинск (город Каменское) (19:58-19:59),

Днепропетровск (город Днепр) (20:25-20:35).

им. Т. Шевченко (16:55-16:56), Знаменка (17:56-17:57), Александрия (18:26-18:27), Пятихатки (19:12-19:13), Днепродзержинск (город Каменское) (19:58-19:59), Днепропетровск (город Днепр) (20:25-20:35). из Запорожья поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 06:10, с остановками на станциях:

Днепропетровск-Главный (город Днепр) (00:19-00:29),

Днепродзержинск (город Каменское) (00:55-00:57),

Пятихатки (01:46-01:47),

Александрия (02:30-02:31),

Знаменка (02:58-02:59),

им. Т. Шевченко (04:00-04:01).

Также, пресс-служба «Укрзалізниці» сообщает, что они хотят рассмотреть вопрос о возможности расширить сеть курсирования скоростных поездов по Украине за счет внедрения новых направлений. В результате этого, маршрут поезда «Киев — Запорожье» может быть продлен до Мелитополя.