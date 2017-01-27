Из Киева в Запорожье пустят дополнительный поезд Интерсити+ (РАСПИСАНИЕ)

В Запорожье, в феврале назначили дополнительный поезд Интерсити+ № 736/735 Киев — Запорожье — Киев. Об этом сообщает пресс-служба «Приднепровской железной дороги» ПАО «Укрзалізниця».
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Так, поезд № 736/735 будет курсировать 6 дней в неделю, кроме вторников. Уже с 4 февраля и по 4 марта Интерсити+ № 736/735 будет ездить 4, 11, 18, 25 февраля и 4 марта, по субботам. Выходит, что на протяжении февраля Интерсити+ будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
Расписания поезда будет таким:
Также, пресс-служба «Укрзалізниці» сообщает, что они хотят рассмотреть вопрос о возможности расширить сеть курсирования скоростных поездов по Украине за счет внедрения новых направлений. В результате этого, маршрут поезда «Киев — Запорожье» может быть продлен до Мелитополя.