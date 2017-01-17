Из Мариуполя в Запорожье мужчина вез 2 килограмма пороха

С какой целью гражданин перевозил опасное взрывчатое вещество сейчас выясняет следствие.
По информации пресс-службы Нацполиции, на блокпосту на дороге у райцентра Бильмак (бывшее Куйбышево) полицейские совместно с бойцами батальона «Скиф» во время проверки рейсового автобуса Мариуполь-Запорожье обнаружили у 53-летнего пассажира в рюкзаке порох.
Около 2 килограммов опасного вещества изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Ведется следствие.