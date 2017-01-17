Иностранцы усыновили в Запорожском крае 25 детей-сирот



В 2016 году в Запорожской области усыновлено 108 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По информации Службы по делам детей Запорожской облгосадминистрации, 83 ребенка усыновили украинцы и 25 сирот уехали жить в другие страны со своими новыми родителями.

По состоянию на 1 января 2017 года в реестр внесены данные о 3754 детях-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на учете территориальных служб по делам детей в Запорожской области.

Из них, 919 — дети-сироты и 2835 — юные запорожцы, лишенные родительской опеки.

Как уже писал VERGE, согласно учету Службы по делам детей, обеспечены жильем, которое принадлежит на праве собственности сиротам и детя, лишенным родительской опеки, всего 369 детей.

На праве пользования – 1560 детей, не имеют жилья 1825 детей (68%) от общего количества детей этой категории, которые находятся на первичном учете.