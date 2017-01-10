Инспекторы Запорожрыбоохраны изъяли у браконьеров свыше 24 тонн рыбы

В 2016 году сотрудники службы Запорожрыбохраны 857 раз выходили в разнообразные рейды: в места, где запрещено удить рыбу, по базарам и точкам сбыта браконьерского улова.

Как сообщили порталу VERGE в пресс-службе Запорожрыбохраны, за год сотрудники службы зафиксировали свыше полутора тысяч нарушений законодательства. На правонарушителей составлены 832 административных протокола и наложены штрафы в сумме 256,36 тысячи гривен. Помимо штрафов рыбинспекторы насчитали размер убытков, нансенных природе, незаконным выловом рыбы и раков: свыше 303 тысяч гривен. изъято у браконьеров, перекупщиков и торговцев свыше 24 тонн рыбы.

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Кроме того, в полицейские подразделения Запорожского края переданы 25 материалов на 28 браконьеров для привлечения их к уголовной ответственности. Изъято и уничтожено свыше 420 запрещенных предмета лова: сети, ядовитые и взрывные вещества и устройства, а также электроудочки.