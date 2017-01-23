«Каток» на запорожских тротуарах исчезнет или будет процветать? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 23 января, в Запорожье состоялось заседание исполнительного комитета Запорожского городского совета. В начале которого Владимир Буряк высказал свое мнение по поводу работы коммунальных служб по уборке снега, обработке территорий антигололёдными материалами в январе.

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Так, городской глава отметил, что в целом уборку снега на дорогах можно оценить на «четвёрку», но сюда не относятся тротуары. За этот месяц сотни жалоб поступило от запорожцев, что многие тротуары города превратились в каток.

Как сообщают руководители районных администраций, причиной этого являются: срыв тендеров, наличие бесхозных тротуаров и так далее. На исправление ситуации состоянии тротуаров есть неделя, по результатам, которой будет дана оценка работы коммунальщиков.