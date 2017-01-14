Команда мэра Запорожья пытается заставить убирать снег частных предпринимателей

Коммунальщики города во главе с мэром Запорожья Владимиром Буряком, вчистую проиграв битву по очистке снега с улиц и дворов, решили возложить вину за это на мелких коммерсантов.

По информации пресс-службы мэрии, для обеспечения жизнедеятельности города и безопасности жителей, важно своевременное выполнение работ по уборке улиц, дворов, дорог, тротуаров от снега и устранению гололеда.

«В данном процессе должны принимать участия и частные структуры. С этой целью проводится работа с собственниками частных предприятий, учреждений, организаций — контролируется соблюдение законодательства в сфере благоустройства, требований Правил благоустройства территории Запорожья.

Согласно Правилам благоустройства должны проводиться уборка закреплённых и прилегающих территорий от снега, вывоз снега, льда, грязи. Указано, что данные работы необходимо выполнять до начала движения общественного транспорта и по мере необходимости в течение дня», — известила пресс-службы мэрии.

По мнению чиновников из мэрии, также в обязанности частных структур входит очистка тротуаров от снега и гололеда, а также крыш остановочных комплексов, киосков от сосулек. Уборку и содержание остановочных комплексов общественного транспорта, прилегающих территорий выполняют организации и предприятия, в ведении которых они находятся. А за невыполнение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.