Крещение 2017: где в Запорожье можно будет «смыть грехи» безопасно для жизни (АДРЕСА)

Завтра в Запорожье состоится праздник Крещение. Многие запорожцы и гости города захотят провести обряд омовения. Сделать это без риска для жизни и здоровья можно будет на Центральном пляже и на Правобережном пляже также.

19 января на «Ждановском» все желающие смогут поучаствовать в уже традиционном праздник «Запорожская Иордания», который начнется в 12:00.

В мероприятии будут задействованы спасатели, коммунальные службы, которые на протяжении праздника будут подвозить питьевую воду для горячего чая.

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Кроме омовения запорожцы также смогут освятить воду. Адреса, где будет проходить обряд:

Кафедральный Собор Святой Троицы (ул. Святовладимирская 101) с 03.00 и в течение целого дня;

на площади Героев Майдана (Фестивальной), у Креста (со стороны трамвайных путей) и у фонтана — с 06.00 до 12.00;

на ул. Ладожской, возле магазина «АТБ» — с 06.00 до 12.00;

в Шевченковском районе на ул. Бочарова (в парковой зоне) — с 06.00 до 12.00.