Крещение 2017: где в Запорожье можно будет «смыть грехи» безопасно для жизни (АДРЕСА)

Завтра в Запорожье состоится праздник Крещение. Многие запорожцы и гости города захотят провести обряд омовения. Сделать это без риска для жизни и здоровья можно будет на Центральном пляже и на Правобережном пляже также.
19 января на «Ждановском» все желающие смогут поучаствовать в уже традиционном праздник «Запорожская Иордания», который начнется в 12:00.
В мероприятии будут задействованы спасатели, коммунальные службы, которые на протяжении праздника будут подвозить питьевую воду для горячего чая.
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Кроме омовения запорожцы также смогут освятить воду. Адреса, где будет проходить обряд: