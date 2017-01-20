Крещение-2017 или как запорожцы в «Иордане» очищались (ФОТОРЕПОРТАЖ)

По традиции, 19-го января запорожцы отметили Крещение. В этот день принято святить воду, просить благословения и окунаться с головой в «Запорожский Иордан», чтобы очистить душу и тело. Еще с ночи запорожцы начали приходить на пляж, дабы совершить омовение. Мужчины, женщины и дети окунались не только на Центральном пляже, но и на соседнем Молодежном. Стоит отметить, что вдоль Набережной магистрали негде было припарковаться, настолько много людей желало «смыть грехи». Причем, многие приезжали семьями.

Официально же, «Запорожский Иордан» начался в 12:00 на Центральном городском пляже. Здесь собралось несколько сотен запорожцев в купальных костюмах, с полотенцами и термосами. Минусовая температура не помешала запорожцам отметить Крещение по всем канонам православия.

Крещение считается одним из главных церковных праздников – в этот день 30-летний Иисус крестился в реке Иордан. В нашем Запорожье на Центральном пляже запорожцы отмечают Крещение уже в 7-й раз. В народе говорят, заболеть на крещение от купаний в холодной воде невозможно. В этот праздник с полуночи до полуночи вода приобретает целебные свойства. Вот только действует эта сила только в том случае, если человек по-настоящему верит в чудо. Что касается самих запорожцев, то для многих купание в «Запорожском Иордане» стало ежегодной традицией. Говорят, это укрепляет здоровье.

Также на центральном пляже все желающие могли освятить воду. Считается, что она сохраняет свои волшебные свойства на весь год, защищая от болезней, несчастий, ссор и прочих неприятностей.

Яна Петрова,

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