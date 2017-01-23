«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)

22 января украинцы празднуют День Соборности Украины. Это событие приурочено к торжественному объединению Украины в единое государство. Данный акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики был подписан в 1919 году.

В воскресенье сотни запорожцев собрались на плотине ДепроГЭС, что бы отметить важную памятную дату. По разные стороны Днепра две колоны с различной национальной символикой, шли навстречу друг другу. После того как колоны встретились, активисты взялись за руки и исполнили гимн Украины, таким образом соединили два берега Днепра. Это символизирует объедение Украины. Такие акции проходили во многих городах страны и уже стали традиционными.

«Сьогодні до Дня Соборності наша організація «Сокіл» проводить акцію «Ланцюг єднання». Вона проходить по всій Україні, зокрема понад в сто містах і селищах. Звичайно, наше місто до цієї акції не могло не долучитися. Мета – в чергове показати, що Україна є соборною країною, від заходу до сходу, всі ми в єдності. А також показати нашому агресору, що Запоріжжя – це Українське місто і тут підтримують Україну», – отметил организатор акции.

Также активисты почтили минутой молчания всех погибших в зоне АТО. Не остались равнодушными и проезжающие мимо автомобилисты, которые сигналили и выкрикивали лозунги.

Во время проходящей акции волонтеры собирали благотворительные взносы для гитариста группы «Кому Вниз» Сергея Степаненко, которому срочно требуется пересадка почки.

«Я прийшов з того принципа, що свій квадратний метр української території, повинен зайняти і показати, що тут є прапор, українська мова і я», – рассказал учасник акции Анатолий.

Анастасия КАНДЫБЕЙ