Международный суд ООН может привлечь Россию к ответственности за терроризм и агрессию против Украины

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма в течении незаконной агрессии против Украины.

Иск был подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Украина делает акцент на том, что Россия предоставляет оружие и другие виды помощи незаконным вооруженным формированием, совершившим ряд актов терроризма в Украине. Тем самым Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.