Мелитополец стал победителем на мировом конкурсе барменов (ФОТО)

20.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Во вторник, 17 января, на международном коктейльном конкурсе World Class, который проходил в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) мелитополец  Руслан Свеженко стал победителем. Об этом стало известно на официальной странице в Фейсбук World Class.

Это один из маштабниших конкурсов по всему миру. На нем выступают настоящие мировые специалисты-виртуозы шейкера и стрейнера. На конкурсе выбор победителя проводится по нескольким категориям:

  • оригинальность представленного напитка;
  • способ его приготовления;
  • вкусовые качества;
  • визуальная презентация.

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На этом этапе конкурса Руслану поставили самую высшую оценку и он получил право на участие в финале легендарного конкурса барменов, который будет проходить уже в июне.

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