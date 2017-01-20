Мелитополец стал победителем на мировом конкурсе барменов (ФОТО)

Во вторник, 17 января, на международном коктейльном конкурсе World Class, который проходил в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) мелитополец Руслан Свеженко стал победителем. Об этом стало известно на официальной странице в Фейсбук World Class.



Это один из маштабниших конкурсов по всему миру. На нем выступают настоящие мировые специалисты-виртуозы шейкера и стрейнера. На конкурсе выбор победителя проводится по нескольким категориям:

оригинальность представленного напитка;

способ его приготовления;

вкусовые качества;

визуальная презентация.

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На этом этапе конкурса Руслану поставили самую высшую оценку и он получил право на участие в финале легендарного конкурса барменов, который будет проходить уже в июне.