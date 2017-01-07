Молодых запорожцев зовут поучаствовать в «Жемчужина Fest»

В Киеве, 28 января состоится Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Жемчужина Fest» лозунгом, которого будет — Творчество ради будущего!

Так, в фестивале могут взять участь Запорожские школьники. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского ОГА.

Целью фестиваля, является показать все культурное разнообразие Украины, самобытность традиций, передающихся из поколения в поколение.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет. Всем молодым участникам конкурса, предлагают показать обычаи своей местности, а конкурсные дисциплины не ограничиваться одной категорией. Отдельной номинацией конкурса станет «Жемчужина общества» — это особое произведение, который раскрывает самобытность культуры каждого региона Украины.

Более подробная информация здесь.