Мэра Запорожья Буряка обвинили в высоких тарифах и покрывательстве бардака в коммунальных предприятиях

Мэр Запорожья Владимир Буряк и поддержавшие его члены фракций «Оппозиционный блок» и «Новая политика» отказались создавать комиссию по проверки финансово-экономической деятельности КП «Водоканала» и «ГТС».

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На предложение депутатов Запорожского горсовета о внесении в повестку дня проекта решения сессии о создании комиссии по проверки финансово-экономической деятельности КП «Водоканала» и «ГТС», мэр Запорожья ответил отказом. Дескать, тарифы обоснованы и нечего вносить сумятицу в работу коммунальных предприятий депутатскими проверками.

Владимира Буряка поддержали его верные товарищи — члены фракции «Оппозиционный блок» (большинство из них — выходцы, как и сам Буряк, из «Запорожстали»), а также представители фракции «Новая политика» (депутатов этой партии называют «моторовскими»).

Невзирая на требование депутатов из «Укропа», «Солидарности» и «Батькивщины» включить вопрос в повестку, дескать, жители Запорожья хотят знать куда ушли и уходят заоблачные суммы за тарифы на тепло и воду, проект не набирает необходимых голосов и комиссия создана не будет. Во всяком случае, в ближайшее время.