Мэр Буряк вручил судьбу монумента Ленина в руки жителей Запорожья

Горголова Запорожья Владимир Буряк заявил, что дальнейшая судьба памятника Ленина находится в руках горожан.

Во время сегодняшней сессии Запорожского горсовета.

некоторые депутаты предлагали продать скульптуру коммунистического вождя и потратить деньги на благие дела или нужды города.

Но мэр Запорожья, с присущей ему осторожностью (пожилые горожане — крайне активная часть электората), сослался на закон «О местном самоуправлении». Дескать, жители Запорожья должны выскаться, что делать с памятником Ленину.

«О том, будет памятник Ленину стоять, лежать или быть переплавленным должна сказать громада Запорожья», — заявил Владимир Буряк.

Депутаты согласились и сняли проект решения с повестки дня.

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Напомним, в Запорожье памятник Ленина демонтировали в марте 2016 года. Ныне горожане собирают голоса за то, чтобы водрузить памятник в будущем музее тоталитарного режима.

фото Дмитрия Смольенко.