Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)

Исполнительный комитет Запорожского городского совета арендовал машину для передвижения по городу у «Запорожстали». Так, исполнительный комитет Запорожского городского совета заключил соглашения с ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» об услуге пассажирских перевозок стоимостью 153 504 гривен. Об этом журналистам информпортала «Верже» стало известно из системы электронных закупок «Рrozorro«.

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В договоре о соглашении написано, что будет арендован легковой автомобиля Toyota Camry 2008 года выпуска с объемом двигателя в 3,5 л. Стоимость аренды 300 грн/час. Всего машину хотят арендовать на 426,4 часа. Без НДС выходит 127 920 гривен. НДС — 25 584 гривен.

В стоимость аренды включена зарплата водителя, страховка, топливо, ремонт и амортизация.

На рынке б/у машин Toyota Camry 2008 года выпуска стоит в пределах от 400 до 600 тысяч гривен.