Мэр Запорожья Владимир Буряк ударит по карману лентяев из своей команды

Нерадивых работников райадминистрация Запорожья градоначальник решил наказать снижением заработной платы.

Как заявил во время заседания горисполкома Владимир Буряк, в прошлом году районные администрации горсовета Запорожья получили немалые деньги на благоустройство территорий, а также уборку стихийных свалок.

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Финансирование составляло по некоторым районам Запорожья до 22 миллионов гривен. Большие средства! Увы, освоение денег проходило недостаточно эффективно. Значительные суммы так и остались в городском бюджете.

В тоже время с началом зимы возникли серьезные проблемы с уборкой тротуаров от снега, обработке их антигололедными материалами. То есть, были свободные средства, и проблемы, на решение которых их можно было направить. Однако это не было сделано.

«В связи с этим я принял сегодня решение: во всех районных администрациях фонд заработной платы в 2017 году будет уменьшен в процентном отношении настолько же, насколько районные администрации не освоили выделенные средства, — заявил Владимир Буряк. — Может так будет понятнее тем, кто наплевательски относится к своим должностным обязанностям».