Нардеп из Запорожья заставил напрячься работников мэрии и прокуратуры

Народный депутат Игорь Артюшенко обратился в прокуратуру с жалобой на действия, а точнее бездействие чиновников горисполкома Запорожского горсовета.

Игорь Артюшенко обратился с депутатским запросом в мэрию Запорожья с просьбой предоставить информацию о проведенных запорожскими чиновниками закупок.

Но ушлые и беспечные чиновники ответили народному депутату отпиской. Терпеть такое нахальство Игорь Артюшенко не стал и обратился в прокуратуру, чтобы понудить чиновников работать пусть не за совесть, так хоть за страх.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, правоохранители начали досудебное расследование по статье УК «Самоуправство». В рамках производства установят вину конкретных должностных лиц мэрии.

Кстати, самоуправство наказывается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до трех месяцев.