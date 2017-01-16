Национальная кухня, аниматоры и мюзикл: как запорожцы Старый Новый год отмечали (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 14 января на площади Фестивальной прошла праздничная концертная программа Новогодне-рождественского фестиваля в честь Старого Нового года. Начиная с 12.00 для всех горожан выступали многочисленных коллективов из городов и районов области. Поздравляли запорожцев с праздником не только взрослые артисты, но также и дети, продемонстрировав различные танцевальные и песенные номера.

Для всех, кто замерз в холодную, согреться можно было горячим бесплатным чаем, а также попробовать блюда различных национальных кухонь. Для маленьких гостей фестиваля работали аниматоры. Также на главной площади города были представлены новогодние театрализованные постановки. Завершающей нотой на фестивале для всех гостей был мюзикл «Знала бы ты когда-то».

«Я пришли сюда с подружками специально для того, что бы посмотреть концертную программу и выступления творческих коллективов. Очень хорошо, что у нас в городе проходят мероприятия такого рода. Хотелось, что бы чаще проходили такие концерты. Также хочу пожелать всем запорожцам в новом году всего только самого лучшего и конечно же процветания нашему городу и стране», – отметила гостья мероприятия Людмила Ивановна.

Анастасия Кандыбей

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