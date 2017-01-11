На заметку запорожским студентам: список имеющих право на социальную стипендию расширен

11.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

С 1 января 2017 года список о порядке  предоставления социальных стипендий был усовершенствован. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Так, в 2017 году стипендии будут выплачивать таким категориям студентов высших учебных заведений:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
  • шахтерам, которые имеют стаж подземных работ не менее трех лет;
  • лицам, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземных работ не менее 15 лет, а также тем, родители которых погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I, II группы;
  • лицам, которые признаны участниками боевых действий, и их детям;
  • детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов;
  • детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;
  • детям, которые являются внутренне перемещенными лицами (переселенцы).

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