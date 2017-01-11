На заметку запорожским студентам: список имеющих право на социальную стипендию расширен
С 1 января 2017 года список о порядке предоставления социальных стипендий был усовершенствован. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
Читайте также: В сети появился оригинальный календарь, высмеивающий события ушедшего 2016 года (ФОТОЖАБЫ 18+)
Так, в 2017 году стипендии будут выплачивать таким категориям студентов высших учебных заведений:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам, которые имеют стаж подземных работ не менее трех лет;
- лицам, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземных работ не менее 15 лет, а также тем, родители которых погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I, II группы;
- лицам, которые признаны участниками боевых действий, и их детям;
- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов;
- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;
- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами (переселенцы).