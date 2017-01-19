На запорожской трассе пешехода переехали три автомобиля (ФОТО)

У 76-летнего пенсионера не было шансов выжить — смерть оказалась мгновенной.

В сумерках 30-летний водитель автомобиля «Ситроен» совершил наезд на 77-летнего пешехода, который переходил в неустановленном месте проезжую часть трассы Харьков-Симферополь неподалеку от Запорожья.

От страшной силы удара дедушку отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль «Сенс» под управлением 35-летнего мужчины. А потом тело переехал автомобиль «Ланос» под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП пожилой мужчина погиб. По факту смерти ведется расследование по признакам ч.2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть».