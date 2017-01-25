На запорожском госпредприятии «Соцземледелие» украли миллион гривен

Новый директор госпредприятия «Соцземледелие» сообщил о выявленных им хищениях на сумму свыше миллиона гривен.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в прокуратуру обратился директор «Соцземледелие», который сообщил: приступив в декабре 2016 года к исполнению обязанностей руководителя предприятия, ему стало известно о незаконных действиях должностных лиц предприятия в 2011-2013 годах.

Прокуратурой Запорожской области начато досудебное расследование уголовного производства относительно незаконного завладения имущества (ч.5 ст.191 УК) Государственного предприятия «ДТ Соцземледелие». Ущерб государственному предприятию составил свыше 1 миллиона гривен.