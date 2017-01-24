На запорожском заводе «Мотор Сич» ЧП окончилось смертью

Спустя 10 дней после аварии на предприятии «Мотор Сич» скончалась 48-летняя пострадавшая.

Вчера, 23 января, после очередной операции не выдержал организм Ларисы, которая получила тяжелые травмы на территории предприятия.

Как сообщила Марина Моисеенко, занимавшаяся организацией благотворительной помощи для лечения пострадавшей, 10 дней за жизнь пострадавшей, находившейся в стабильно тяжелом состоянии под аппаратом искусственного дыхания, боролись медики 5-й горбольницы, ей сделали несколько операций. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как уже сообщал информапортал «Верже», 13 января на запорожском заводе «Мотор Сич» пострадала 48-летняя женщина. Ее придавило к стене автопогрузчиком. В результате происшествия женщина получила закрытый перелом ребер, закрытый перелом костей таза, ушиб внутренних органов брюшной полости, а также у нее возник пневмоторакс справа.