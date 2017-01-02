На Космосе патрульные полисмены задержали неизвестного, подозреваемого в ограблении квартиры

Пресс-служба Патрульной полиции Запорожья сообщает, что 1 января около 7 утра на улице Северокольцевой к экипажу правоохранителей обратился водитель такси.

Заявитель рассказал, что к нему подошел неизвестный с телевизором и ноутбуком в руках и попросил довезти его до ближайшего ломбарда. Таксист отказался, а неизвестный начал вести себя агрессивно. В результате между мужчинами завязалась ссора. Неизвестный бросил телевизор и ноутбук и убежал во дворы на улице Европейской.

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Патруль правоохранителей вместе с заявителем начали прочесывать местность, когда другой таксист сообщил, что неизвестный вернулся, забрал технику и скрылся в направлении улицы Космической. В итоге полисмены смогли задержать мужчину с техникой на улице Сытова.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции.