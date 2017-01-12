На Песках автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

11 января около 18:40 на перекрестке улиц Ново-Кузнецкая и Луначарского произошло столкновение маршрутного автобуса №18 и легкового авто «Ниссан».
В результате ДТП в городскую больницу было доставлено трое пострадавших.
47-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и компрессионный перелом позвоночника.
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60-летняя женщина-контролер госпитализирована с ушибом правого локтевого сустава и возможным переломом бедра.
75-летний пассажирка автобуса получила ушию спинки носа и правого плеча.
Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».