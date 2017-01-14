На реанимационном столе запорожской больницы скончалась пациентка

В реанимационном отделении Ореховской горбольницы скончалась 54-летняя женщина — полученные в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.
По информации пресс-службы Нацполиции региона, дорожная трагедия произошла в полдень на перекрестке улиц Гоголя и Сагайдачного в райцентре Орехов.
Водитель автомобиля «ВАЗ», выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда» под управлением 28-летнего мужчины и допустил столкновение.
После этого неуправляемый автомобиль «Мазда» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ланос» под управлением 52-летнего мужчины.
В результате аварии в Ореховскую горбольницу доставлена 54-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», которая от полученных травм скончалась в реанимационном отделении. По факту смертельного ДТП начато уголовное производство.