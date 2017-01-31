Батальон спецназовцев «Скиф» ввели на территорию Васильевского района Запорожской области

Начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша уволил начальников уголовного розыска и следственного отдела Васильевского районного отделения полиции. Долгое время они не «замечали» банду рэкетиров, терроризирующих коммерсантов.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, вчера, 30 января,

полковник полиции Олег Золотоноша провел встречи с жителями Днепрорудного и Васильевки.

Поводом для такой поездки стала полученная начальником ГУНП информация о ненадлежащем реагировании местных правоохранителей на обращения граждан по поводу преступной группы, члены которой занимались вымогательством.

В ходе общения с жителями района Олег Викторович сообщил, что двое подозреваемых арестованы, в отношении других проводятся розыскные мероприятия. Также он отметил, что с 31-го января на территорию района введут спецназовцев батальона «Скиф» и продолжат работу специалисты следственного управления и следователи ГУНП области.

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За выявленные недостатки в работе были уволены с должностей заместитель начальника Васильевского ОП — начальник следственного отделения и начальник уголовного розыска. Начальник Васильевского отдела полиции предупрежден о неполном должностном соответствии. Дисциплинарные взыскания также наложены на и.о. начальника Днепрорудненского отделения полиции, заместителя начальника следственного отделения Васильевского ОП и пять следователей упомянутого подразделения.