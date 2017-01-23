На трассе у Запорожской облбольницы столкнулись два автомобиля: пострадали двое людей

В субботу, 21 января в Запорожской области произошло ДТП. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так, происшествие случилось около 9:40 утра на Ореховском шоссе недалеко областной больницы. Где столкнулось два легковых автомобиля, в результате чего пострадали двое.

44-летний водитель одного из автомобилей и 31-летняя пассажирка. Первый от госпитализации отказался, а девушку доставили в местную больницу в травматологическое отделение. Там ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясением головного мозга, гематому лобно-височной области справа, ушиб грудной клетки и закрытый перелом правой лопатки.